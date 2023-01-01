08.11.2019 У Анфисы все хорошо, только химеризм еще не полностью донорский, но улучшается. Девочку на три недели выписали домой.

15.10.2019 Основные осложнения позади, Анфиса переведена из трансплантационного бокса в отделение гематологии.

25.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Анфисы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

С инфекциями сейчас полегче, но Анфиса борется с иммунными осложнениями. На фоне иммуносупрессивной терапии есть улучшение.

23.09.2019 В мае Анфиса поступила в Российскую детскую клиническую больницу с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. После несколько блоков противорецидивной химиотерапии состоялась пересадка костного мозга (донором стала мама девочки). Чтобы справиться с инфекционными осложнениями, Анфисе нужен антибиотик «Тазоцин». В этом же препарате нуждаются и другие пациенты отделения. Стоимость лекарства 153 600 рублей. Сбор средств для ребят открыт.