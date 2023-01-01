06.02.2020 Семен в ремиссии, сегодня выписывается из больницы. Все неплохо.

09.01.2020 Более 30 суток после трансплантации. Не лихорадит, видимых очагов инфекции нет. Трансплантат функционирует. На завтра запланирована костномозговая пункция с целью оценки статуса ремиссии.

15.12.2019 У Семена был септический шок, он сильно напугал врачей, побывал в реанимации, но сейчас состояние стабильное. Продолжается противоинфекционная терапия.

05.12.2019 Сегодня проведено введение донорских клеток. Пока все по плану.

28.11.2019 Семен в ремиссии, состояние стабильное, поступает в трансплантационное отделение - ему предстоит пересадка от отца. Завтра начнется кондиционирование.

16.10.2019 Семен продолжает терапию для лейкоза высокого риска. Есть определенные инфекционно-токсические осложнения химиотерапии, с которыми борются врачи.

07.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Семена, необходимая сумма была собрана благодаря рассылке фонда. В данный момент самочувствие мальчика стабилизировалось, поэтому врачи пока отменили «Колистифлекс». Но вероятность инфекционных осложнений все еще сохраняется. Если самочувствие Семена ухудшится, необходимо будет сразу начать прием лекарства. Остальные средства, собранные благодаря рассылке, пойдут на оплату лечения других пациентов.

24.09.2019 Семен заболел в феврале, а в июне ему поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Юноша начал лечиться в больнице по месту жительства, но затем его перевели в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Впереди трансплантация костного мозга. А еще — окончание школы и учеба на программиста. Главное, подготовиться к ТКМ, избежать инфекционных осложнений. Справиться с ними поможет антибактериальный препарат «Колистифлекс» стоимостью 182 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Семена.