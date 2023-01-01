29.03.2020 Вчера умер Максим Козленко.

Три месяца назад, в момент выписки, уже ясно было, что лечение ему не помогло и дело плохо. Но мы не стали напрямую писать об этом на сайте, чтобы Максим не прочел. Терапия и первой, и второй, и третьей, и четвертой линии (врачи боролись изо всех сил!) оказалась безуспешной, опухоль продолжала развиваться, и в какой-то момент стало понятно, что речь может идти только о продлении жизни и облегчении страданий.

Максиму помогали сотрудники паллиативной программы нашего фонда. Некоторое время дома мальчик даже чувствовал себя неплохо, но потом болезнь взяла свое...

У Максима было много друзей, он очень любил своих родителей, братика и других родных.

Светлая память.

26.12.2019 Максим выписан, будет наблюдаться по месту жительства.

27.11.2019 Пациент получил препараты «Темозоломид» и «Кампто» в полном объеме. Состояние удовлетворительное, лечение перенес с минимальными осложнениями

31.10.2019 Максима пришлось перевести на терапию второй линии. После первого блока его отпустили из стационара на период восстановления. Потом по результатам лечения будет яснее, как лечить мальчика дальше и как он отреагирует на замену препаратов.

30.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Максима. Вся необходимая сумма собрана.

Максим продолжает лечение, получает химиотерапию.

25.09.2019 Максим поступил в Центр онкологии им. Н.Н. Блохина в мае 2018 года в тяжелом состоянии. Но уже после первого курса химиотерапии ему стало заметно лучше. Больше года мальчик лечится то в стационаре, то амбулаторно. В конце августа Макса госпитализировали для очередного этапа терапии. Сейчас ему и еще нескольким пациентам отделения необходимы два препарата для проведения химиотерапии: «Кампто» и «Темодал». Общая стоимость лекарств 282 000 рублей. Сбор средств для ребят открыт.