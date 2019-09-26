Ход лечения
02.12.2019
София продолжает получать терапию по месту проживания в дневном стационаре. Переносит лечение нормально, с минимальными побочными эффектами. Если все пройдет хорошо, как запланировано, девочка приедет в НМИЦ онкологии на консультацию и контрольное обследование примерно в феврале 2020 г.
31.10.2019
Соня выписана из НМИЦ онкологии, будет продолжать терапию по месту проживания. Рекомендовано провести 27 недель лечения амбулаторно. На данный момент позади 2 курса химиотерапии, которые девочка перенесла неплохо. После завершения терапии София приедет в Москву на консультацию и обследование.
02.10.2019
Мы закрываем сбор средств для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
26.09.2019
У Сони нефробластома — опухоль почки. Сейчас девочка лечится в Центре онкологии им. Н.Н. Блохина. Проходит предоперационную химиотерапию, после которой состоится, собственно, операция. Девочке необходим противоопухолевый препарат «Космеген», и нуждается в нем не только Соня, но и другие ребята. Общая сумма, которую необходимо собрать — 468 500 рублей.
Ваша помощь Соне
Статьи о Соне
Как это: ничего не болит, а у ребенка опухоль?
Хрупкая блондинка София Комарницкая проходит химиотерапию и готовится к операции. О которой мама пока не решается ей говорить.