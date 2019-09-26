У Сони нефробластома — опухоль почки. Сейчас девочка лечится в Центре онкологии им. Н.Н. Блохина. Проходит предоперационную химиотерапию, после которой состоится, собственно, операция. Девочке необходим противоопухолевый препарат «Космеген», и нуждается в нем не только Соня, но и другие ребята. Общая сумма, которую необходимо собрать — 468 500 рублей.