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София Комарницкая

Сбор завершен
ДиагнозНефробластома
ГородТюмень
Возраст9 лет
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Ход лечения

02.12.2019

София продолжает получать терапию по месту проживания в дневном стационаре. Переносит лечение нормально, с минимальными побочными эффектами. Если все пройдет хорошо, как запланировано, девочка приедет в НМИЦ онкологии на консультацию и контрольное обследование примерно в феврале 2020 г.

31.10.2019

Соня выписана из НМИЦ онкологии, будет продолжать терапию по месту проживания. Рекомендовано провести 27 недель лечения амбулаторно. На данный момент позади 2 курса химиотерапии, которые девочка перенесла неплохо. После завершения терапии София приедет в Москву на консультацию и обследование.

02.10.2019

Мы закрываем сбор средств для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

26.09.2019

У Сони нефробластома — опухоль почки. Сейчас девочка лечится в Центре онкологии им. Н.Н. Блохина. Проходит предоперационную химиотерапию, после которой состоится, собственно, операция. Девочке необходим противоопухолевый препарат «Космеген», и нуждается в нем не только Соня, но и другие ребята. Общая сумма, которую необходимо собрать — 468 500 рублей.

Ваша помощь Соне

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Статьи о Соне

26.09.2019

Как это: ничего не болит, а у ребенка опухоль?

Хрупкая блондинка София Комарницкая проходит химиотерапию и готовится к операции. О которой мама пока не решается ей говорить.

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