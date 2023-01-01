19.02.2020 Для лечения осложнений Насте нужны препараты «Актемра» и «Колистин».

04.12.2019 Настя чувствует себя неплохо. Проводится мониторинг концентрации лекарств в крови и вирусных инфекций.

26.11.2019 У Насти после трансплантации пока еще низкий уровень иммуноглобулина, ей показана терапия препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». Самочувствие хорошее, девочка активна.

31.10.2019 9 октября Насте провели трансплантацию от мамы. Сейчас есть риск сверхострой реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), Насте показано введение иммунопрепаратов.

02.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

27.09.2019 У Насти острый миелобластный лейкоз и без трансплантации костного мозга в ее случае не обойтись. Сейчас девочка активно готовится к ТКМ, и чтобы избежать опасных осложнений, врачи назначили ей несколько курсов препарата «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения, общая стоимость препаратов 322 000 рублей. Сбор средств для ребят открыт.