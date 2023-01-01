23.01.2020 Проведен очередной блок «химии». Результаты последней МРТ хорошие: опухоли в брюшной полости нет.

27.12.2019 Даня получает очередной (девятый) блок химиотерапии, переносит удовлетворительно.

05.12.2019 Даня продолжает химиотерапию по протоколу. На фоне противорвотных препараторов переносит ее относительно удовлетворительно, без осложнений.

04.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Даниила. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Даня продолжает плановое лечение по протоколу, недавно получил очередной блок «химии» в полных дозах на фоне сопроводительной терапии.

01.10.2019 В мае у Даниила появились боли в животе, на обследовании врачи обнаружили объемное образование — эмбриональную рабдомиосаркому. Мальчик был госпитализирован в Морозовскую больницу, ему начали проводить курсы химиотерапии. Сейчас лечение идет по плану, результаты обследования в августе хорошие, но одним из побочных эффектов лечения является сильная тошнота. Бороться с ней Даниилу поможет противорвотный препарат «Авомит». Также в нем нуждаются и другие пациенты. Всего собрать необходимо 226 000 рублей. Мы открываем сбор средств для ребят.