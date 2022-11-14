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Арсений Колесников

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЕгорьевск (Московская область)
Возраст10 лет
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Увы, через два года после окончания лечения у Арсения случился рецидив. Мальчик снова в больнице (Московском областном онкодиспансере).

Ход лечения

02.08.2023

Арсений выписан из трансплантационного отделения. Он живет на квартире и два раза в неделю посещает больницу.

26.06.2023

Арсению провели трансплантацию костного мозга в Санкт-Петербурге. Идет восстановление.

18.05.2023

Терапия «Блинцито» завершена. Совсем скоро предстоит проверка статуса ремиссии. Если все будет хорошо, начнется подготовка к трансплантации.

Весь ход лечения

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14.11.22
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