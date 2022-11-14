Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Егорьевск (Московская область)
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
02.08.2023
Арсений выписан из трансплантационного отделения. Он живет на квартире и два раза в неделю посещает больницу.
26.06.2023
Арсению провели трансплантацию костного мозга в Санкт-Петербурге. Идет восстановление.
18.05.2023
Терапия «Блинцито» завершена. Совсем скоро предстоит проверка статуса ремиссии. Если все будет хорошо, начнется подготовка к трансплантации.
Ваша помощь Арсению
14.11.22
|Анонимное пожертвование
|100 ₽
|Анонимное пожертвование
|1 000 ₽
|Анонимное пожертвование
|100 ₽
14.11.22
|200 ₽
14.11.22
|30 000 ₽