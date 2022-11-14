Увы, через два года после окончания лечения у Арсения случился рецидив. Мальчик снова в больнице (Московском областном онкодиспансере).

Ход лечения 02.08.2023 Арсений выписан из трансплантационного отделения. Он живет на квартире и два раза в неделю посещает больницу. 26.06.2023 Арсению провели трансплантацию костного мозга в Санкт-Петербурге. Идет восстановление. 18.05.2023 Терапия «Блинцито» завершена. Совсем скоро предстоит проверка статуса ремиссии. Если все будет хорошо, начнется подготовка к трансплантации. Весь ход лечения