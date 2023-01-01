15.10.2020 Дильназ лечится от опухоли в Морозовской больнице. Недавно она перенесла вторую реконструктивную операцию в НМИЦ нейрохирургии, с оплатой которой также помогли наши благотворители.

10.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Дильназ. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Дильназ прооперирована и выписана. К сожалению, гистология показала, что у девочки злокачественная опухоль — альвеолярная рабдомиосаркома. Так что предстоит еще долгое лечение.

04.10.2019 В начале сентября Дильназ стала жаловаться на головные боли. Затем к ним присоединились и другие проблемы: тошнота, рвота. А потом стал хуже видеть левый глаз. С подозрением на опухоль девочка попала в Центр нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Подозрение подтвердилось, нужна хирургическая операция (биопсия) для установления точного диагноза и начала лечения, но Дильназ иностранка, и операция для нее в НМИЦ нейрохирургии может быть только платной. Ее стоимость — 132 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Дильназы.