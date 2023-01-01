10.01.2020 Таисия продолжает лечение, через четыре дня планируется госпитализация на проведение очередного курса терапии. Сейчас у нее плановое обследование перед госпитализацией, проживает на амбулаторной квартире.

04.12.2019 Таисия продолжает получать постлучевую химиотерапию амбулаторно. «Эменд» получила в полном объеме, оценка терапии положительная. Проживает на амбулаторной квартире фонда.

31.10.2019 Таисия получила семь курсов химиотерапии из 12. Завтра плановая госпитализация на продолжение терапии, в перерывах между курсами она будет восстанавливаться и жить на амбулаторной квартире.

07.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Таисии. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

04.10.2019 Таисия поступила в Центр онкологии им. Н.Н. Блохина для уточнения диагноза и лечения. Диагноз установлен: саркома Юинга, злокачественная опухоль, поражающая кости. Кроме основного лечения, девочке требуются средства сопроводительной терапии «Эменд» и «Зофран». Эти же лекарства нужны и другим ребятам из отделения. Общая стоимость препаратов — 163 800 рублей. Мы открываем сбор средств для детей.