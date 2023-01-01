30.11.2020 Состояние стабильное, продолжается плановая терапия.

23.10.2020 Траннсплантат прижился, функционирует удовлетворительно, из проблем остаются только инфекционные риски раннего посттрансплантационного периода.

23.09.2020 Трансплантация проведена, уже есть тенденция к приживлению. Мальчик получает лекарства для стимуляции выработки лейкоцитов, а также препарат для борьбы с вирусной инфекцией.

07.09.2020 Ярик получил «Мозобаил». Послезавтра введение донорских клеток.

01.09.2020 Начата лучевая терапия в рамках подготовки к повторной трансплантации.

20.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Ярослава. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Сейчас состояние стабильное, но надо контролировать вирусные инфекции (с зарубежным препаратом «Летермовир» помог наш сестринский фонд Gift of Life).

18.08.2020 К сожалению, Ярославу нужна повторная трансплантация. Поначалу врачи планировали только доливку донорских клеток, но потом произошло полное отторжение, поэтому мальчику проведут еще одну ТКМ. Сейчас состояние Ярослава стабильное, получает лечение. Для проведения химиотерапии перед пересадкой необходим препарат «Мозобаил», его стоимость 457 000 рублей.

09.01.2019 Состояние Ярослава относительно стабильное. Трансплантат пока функционирует не в полную силу, требуется лекарственная стимуляция. Есть очаги инфекции, в том числе в пазухах носа, мальчик получает противоинфекционную терапию. Ведется динамическое наблюдение.

04.12.2019 Есть тенденция к приживления трансплантата. Получает «Зарсио» и препараты для профилактики инфекционных осложнений.

21.11.2019 Несколько дней назад проведена гаплоидентичная трансплантация. Сейчас у мальчика тяжелый период: воспалены слизистые, очень сильные боли в пищеводе, нужно обезболивание. Были также подъемы температуры. Нужны переливания тромбоцитов. В ближайшее время должно стать легче. Ждем приживления.

22.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Ярослава. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ярослав обследуется перед трансплантацией, но точная дата пересадки пока неизвестна: она зависит от наличия мест в отделении.

07.10.2019 У Ярослава первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича, проблемы со здоровьем у мальчика начались буквально с первых месяцев жизни. С прошлого года Ярослав лечится в Центре детской гематологии, но добиться полного выздоровления ему поможет только трансплантация костного мозга, донором будет папа Ярослава. Перед пересадкой Ярослав должен пройти через подготовительную процедуру кондиционирования, для ее проведения мальчик нуждается в лекарстве «Мозобаил» (которое резко улучшает результаты пересадки при диагнозе Ярослава). Оно обойдется в 501 300 рублей.