03.05.2020 Все неплохо и по инфекциям, и по иммунному статусу, и по состоянию печени.

15.03.2020 Осложнения пока остаются: воспаление печени (РТПХ и токсический эффект химиотерапии), цитомегаловирусная инфекция. Продолжаются плановая терапия и наблюдение за состоянием мальчика.

26.02.2020 Остаются проблемы, включая реакцию «трансплантат против хозяина» (РТПХ), с которой активно борются врачи: Умахан получает лекарства и экстракорпоральный фотоферез.

09.01.2020 Из осложнений — РТПХ и цитомегаловирусная инфекция. Сейчас состояние Умахана стабильное, есть улучшение и по состоянию желудочно-кишечного тракта, и по анализам крови, и по вирусам. Но есть лихорадка и кашель, поэтому Умахан обследовался.

15.12.2019 Трансплантат функционирует удовлетворительно, но пока надо бороться с осложнениями: РТПХ, воспаления, повышенное артериальное давление.

02.12.2019 +44 сутки после трансплантации. Наблюдается РТПХ кожи и печени, поэтому мальчику показан прием препарата «Джакави». Переливания крови не нужны.

15.11.2019 Прошел почти месяц после трансплантации. Все стабильно. Трансплантат функционирует. Инфекционных осложнений нет, переливания крови не нужны, терапия плановая. Запланирована костномозговая пункция в рамках обследования на 30-й день после пересадки.

17.10.2019 Сегодня проведена трансплантация от брата. Пока все планово.

09.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Умахана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Умахан в ремиссии, все нормально, ждем вестей о трансплантации.

07.10.2019 Умахан лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва от острого лимфобластного лейкоза. В скором времени ему предстоит трансплантация костного мозга, и для проведения подготовительной процедуры кондиционирования Умахан нуждается в препаратах «Актемра», «Оренсия» и «Бартизар». Они обойдутся в 182 000 рублей.