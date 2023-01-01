15.11.2020 Умер Миша Алябьев. У мальчика был лейкоз, очень плохо поддававшийся лечению, к тому же его постоянно преследовали тяжелейшие инфекционные осложнения.

Болезнь отняла полтора года от Мишиной короткой жизни. Но все-таки в этой жизни была не только болезнь. Мише нравилось играть в футбол, читать, считать. Все окружающие любили его, и Миша платил им тем же.

Миша был единственным ребенком в семье.

Светлая память. Сил близким.

15.10.2020 Введение «Опдиво» запланировано на следующую неделю.

02.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Миши. Спасибо!

01.10.2020 Миша продолжает лечение: сейчас докторами принято решение использовать в качестве иммунотерапии препарат «Опдиво». Стоимость необходимого курса — 139 100 рублей.

22.09.2020 Со слов доктора, инфекционные осложнения у Миши разрешаются, начата специфическая терапия. В связи с тем, что на предыдущую терапию мальчик не очень хорошо отвечал, докторами принято решение сменить терапию, начаты введения донорских лимфоцитов.

17.08.2020 Миша завершил прием «Венклексты». Сейчас он борется с серьезными инфекционными осложнениями; после их преодоления будет рассматриваться терапию «Дарзалексом».

03.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Миши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

29.07.2020 Чтобы минимизировать количество бластных клеток, Мише необходима терапия с «Венклекстой», потом по плану повторная пересадка. Стоимость лекарства 148 200 рублей.

29.06.2020 У Миши рецидив. Ему потребуется повторная трансплантация, а до нее терапия по новейшему протоколу с применением препарата «Венклекста» и, возможно, «Дарзалекс».

27.12.2019 Миша в ремиссии, стабилен. Выписан для дальнейшего наблюдения докторами по месту жительства.

16.12.2019 Состояние Миши стабильное, температура нормальная. Видимых очагов инфекции нет, переливания крови не нужны, признаков реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. В связи с посттрансфузионной перегрузкой железом мальчику необходима терапия препартом «Эксиджад».

17.11.2019 Месяц после трансплантации. Недавно проведена пункция для оценки эффекта. Миша в стабильном состоянии, переведен в стационар кратковременного лечения.

17.10.2019 Трансплантация проведена. Из проблем — кожная реакция на «Треосульфан», использованный при подготовки к трансплантации. Видимых очагов инфекции нет, не лихорадит.

10.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Миши. Благодаря зрителям канала «ТВ Центр» за один день на его лечение было перечислено 2 184 673 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Трансплантация ожидается на днях.

09.10.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Мишу вышел сюжет.

08.10.2019 Сначала врачи думали, что у Миши обычная простуда, да и со всеми симптомами удалось справиться с помощью противовирусных лекарств. Но Мише снова стало плохо, и вот тогда было решено сделать анализ крови, а там было уже 90% бластных клеток. Вскоре с острым лейкозом мальчика отправили в Центр детской гематологии на лечение.

Мише провели несколько курсов химиотерапии, он вышел в ремиссию. Но вариант болезни у него не самый благоприятный. Поэтому следующий этап лечения — трансплантация костного мозга от неродственного донора из Польши. Донор отдает свои клетки абсолютно бесплатно, но процедуру его активации: обследование, забор клеток и много другое — нужно оплачивать; поиск и активация донора для Миши обойдутся в 1 850 000 рублей.