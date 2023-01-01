29.01.2020 Прошли первые 100 дней после трансплантации. Донорский костный мозг функционирует, но есть определенные осложнения: энтероколит, разрушение клеток крови (гемолиз). Ухудшений сейчас нет, однако нужны обследования и постоянная терапия.

09.01.2020 Егор в стабильном состоянии, но с воспалением кишечника (колитом) пока не удалось полностью справиться. Продолжается плановая терапия, ведется динамическое наблюдение.

18.11.2019 Егор переведен из трансплантационного бокса в отделение иммунологии. Все неплохо.

05.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Мальчику проведена трансплантация от папы. Ждем восстановления.

11.10.2019 В августе 2018 года Егор заболел, у него поднялась температура, появился насморк, кашель. Когда родители поняли, что не могут самостоятельно справиться с «простудой», они обратились к врачу. Но чтобы поставить точный диагноз, Егора пришлось отправить в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Оказалось, у мальчика один из вариантов первичного иммунодефицита — хроническая гранулематозная болезнь. Впереди трансплантация костного мозга, а до и после нее Егору нужно будет несколько разных лекарств: противоопухолевый препарат «Тепадина», иммунопрепараты «Актемра», «Оренсия» и «Тимоглобулин». Стоимость необходимых лекарств 297 000 рублей. Мы открывает сбор средств для Егора.