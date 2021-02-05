Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Долинск (Сахалинская обл.)
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
29.12.2021
Наташа выписана!
03.11.2021
Больше 200 суток прошло после повторной трансплантации костного мозга. Наташа получает терапию препаратом «Буденофальк» для лечения РТПХ, а также противовирусную терапию препаратом «Вальцит». Стоимость лекарств — 96 200 рублей. В лекарстве «Буденофальк» сейчас нуждаются и другие дети.
05.02.2021
Наташа в полной ремиссии, состояние стабильное. Выписана на перерыв в терапии под наблюдение по месту жительства.
Ваша помощь Наташе
04.11.21
|1 000 ₽
04.11.21
|700 ₽
05.11.21
|500 ₽
05.11.21
|100 ₽
05.11.21
|58 000 ₽