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Наташа Мягченкова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородДолинск (Сахалинская обл.)
Возраст12 лет
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Наташа лечится от острого лимфобластного лейкоза. Перенесла две ТКМ. Самочувствие девочки хорошее, но нужно справиться с осложнениями.

Ход лечения

29.12.2021

Наташа выписана!

03.11.2021

Больше 200 суток прошло после повторной трансплантации костного мозга. Наташа получает терапию препаратом «Буденофальк» для лечения РТПХ, а также противовирусную терапию препаратом «Вальцит». Стоимость лекарств  — 96 200 рублей. В лекарстве «Буденофальк» сейчас нуждаются и другие дети.

05.02.2021

Наташа в полной ремиссии, состояние стабильное. Выписана на перерыв в терапии под наблюдение по месту жительства.

Весь ход лечения

Ваша помощь Наташе

04.11.21
1 000 ₽
04.11.21
700 ₽
05.11.21
500 ₽
05.11.21
100 ₽
05.11.21
58 000 ₽
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