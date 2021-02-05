Больше 200 суток прошло после повторной трансплантации костного мозга. Наташа получает терапию препаратом «Буденофальк» для лечения РТПХ, а также противовирусную терапию препаратом «Вальцит». Стоимость лекарств — 96 200 рублей. В лекарстве «Буденофальк» сейчас нуждаются и другие дети.