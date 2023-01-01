07.04.2020 Лиза ответила на лечение, можно потихоньку снижать дозировки лекарств.

27.12.2019 У Лизы все хорошо, приезжает теперь раз в неделю на контроль анализов и переливания компонентов крови. Ждут ответа организма на курс «Атгама». Лиза очень много лепит из пластилина и пластической массы и дарит всем результаты своего творчества.

20.11.2019 Вика получает терапию. Для профилактики грибковых инфекций необходим «Вориконазол».

22.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Лизы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Так как Лизу решили лечить лекарствами (брат не подошел в качестве донора, и поэтому трансплантация будет рассматриваться только при недостаточной эффективности лекарств), ей предстоит плановый курс лечения «Атгамом» и долгое ожидание ответа на терапию. Удачи!

13.10.2019 В конце сентября Лиза поступила в Московский областной онкологический диспансер с подозрением на апластическую анемию. После проведенных анализов диагноз подтвердился. Пока врачи рекомендовали девочке лечение препаратом «Атгам». Стоимость лекарства 260 000 рублей. Мы открываем сбор средств для девочки.