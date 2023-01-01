02.03.2020 Состояние мальчика стабильное, получал специфическую терапию, переносит удовлетворительно, очагов инфекций не наблюдается.

27.01.2020 У Дани признаки инфекций (ларинготрахеит, насморк) на фоне снижения иммунитета после трансплантации. Получает также «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ).

16.12.2019 Приживление произошло через две недели после трансплантации. Даня переведен в стационар кратковременного лечения.

15.11.2019 Трансплантация проведена 10 ноября. Ждем приживления.

23.10.2019 Трансплантация запланирована на 6 ноября. Врачи немного изменили протокол кондиционирования, чтобы повысить шансы на приживление.

20.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Дани. Благодаря зрителям канала НТВ за один день на его лечение было перечислено 4 095 043 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

19.10.2019 Сегодня на канале НТВ про Даню вышел сюжет.

18.10.2019 Даня заболел в январе 2017 года. После того, как мальчику поставили точный диагноз (ювенильный миеломоноцитарный лейкоз), его направили на лечение в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Первую трансплантацию костного мозга Дане провели в мае 2018 года, когда в семье родились близнецы, и врачи смогли забрать нужные клетки из пуповинной крови. Но, к сожалению, трансплантат не прижился. Сейчас надежда только на повторную трансплантацию. Дане нашли неродственного донора в Германии, который готов отдать свои клетки бесплатно. Но чтобы оплатить поиск и активацию донора, а также транспортировку клеток в Москву нужно 1 800 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для мальчика.