16.06.2020 Ян в ремиссии, анализы улучшились. Выписан на поддержку.

02.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Яна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

30.05.2020 Как мы уже говорили, Яну предстоит еще один курс «Вайдазы». Мы вновь просим наших благотворителей поддержать мальчика и помочь с оплатой лекарства, которое обойдется в 296 100 рублей.

16.05.2020 В начале июня Яну предстоит шестой и последний курс «Вайдазы». А пока мальчик лечит проявления реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ).

01.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Яна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

28.04.2020 Яну решили продлить терапию «Вайдазой»: лекарство помогает мальчику, результаты анализов улучшились, и врачи решили провести еще как минимум один курс — в начале мая. А потом, возможно, еще один. Это единственное лекарство, которое в ситуации Яна достоверно снижает риск рецидива. Собрать на него необходимо 296 000 рублей.

19.04.2020 После полного курса «Вайдазы» результаты анализов на химеризм стали намного лучше. Скоро предстоит еще один анализ костного мозга.

17.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Яна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

10.02.2020 Накануне выписки домой Ян вернулся в больницу с амбулаторной квартиры. Обследование показало, что у него смешанный химеризм — в организме мальчика присутствуют и донорские, и его собственные клетки. Это означает повышенный риск рецидива. Чтобы рецидива все-таки не произошло, Ян нуждается в терапии противоопухолевым препаратом «Вайдаза», который хорошо ему помогает. но обойдется в 508 000 рублей.

16.12.2019 Ян переведен из трансплантационного отделения обратно в гематологическое, будет лечиться в режиме амбуланса. У него проявления печеночной РТПХ, получает иммуносупрессивную терапию, в том числе ритуксимаб. В качестве противогрибковой профилактики продолжает получать препарат «Вориконазол». Сданы необходимые анализы через два месяца после трансплантации.

10.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Яна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

21.10.2019 У Яна острый миелобластный лейкоз, но это вторичное заболевание. Сначала у мальчика был миелодиспластический синдром, на фоне которого затем и развился лейкоз. В таких случаях помочь выздороветь может только трансплантация костного мозга. Врачи решили, что эффективнее будет пересадка именно от неродственного донора, тем более что течение болезни давало достаточно времени на его поиск. К счастью, донора удалось найти в Германии. Но до сих пор не оплачены его поиск и активация. Они обойдутся в 1 700 000 рублей.