16.03.2020 По лейкозу Трофим в ремиссии. Получает «Амфолип».

27.02.2020 Мы закрываем сбор средств для Трофима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Трофим находится в клинике, ему нужно пройти 25-дневный курс «Амфолипа», а также терапию антибиотиками.

20.02.2020 У Трофима отрицательная динамика по данным МРТ: увеличилось количество инфекционных очагов в селезенке и левой почке. Что касается лейкоза, сейчас мальчик на поддерживающей химиотерапии, однако у Трофима развился инвазивный микоз (грибковая инфекция внутренних органов), поэтому ему снова назначили препарат «Амфолип». Лекарство обойдется в 362 500 рублей.

10.01.2020 Трофиму проводят завершающий курс высокодозной химиотерапии, и мальчик переносит его тяжело. Сейчас идет период восстановления, который затягивается до 5 недель. Каждую неделю Трофиму делают УЗИ и КТ.

27.11.2019 Заметное улучшение, касающееся грибковой инфекции: уменьшаются число и размеры очагов в почках, печени, селезенке. Химиотерапия продолжается, Трофим переносит ее удовлетворительно.

22.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Трофима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Трофима начат второй протокол химиотерапии. Но мальчику потребуется также и трансплантация костного мозга. Пока не решено, когда она пройдет и кто будет донором: мама, папа или сестра.

24.10.2019 В феврале Трофима направили в Центр онкологии им. Н. Н. Блохина с подозрением на острый лимфобластный лейкоз. Диагноз подтвердился. Сейчас мальчик закончил первый этап лечения. Но, к сожалению, оно проходит очень тяжело из-за грибковой инфекции. Чтобы справиться с ней, мальчику показан дорогостоящий противогрибковый препарат «Амфолип». Стоимость нескольких курсов 522 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Трофима.