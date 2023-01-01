05.02.2020 Из осложнений на сегодняшний день — течение риносинусита. Мальчик получает антибактериальную терапию.

15.12.2019 Трансплантат прижился, заработал, Марат переведен в стационар кратковременного лечения. Проведена терапия донорскими лимфоцитами. Результаты контрольных анализов через месяц после трансплантации — хорошие.

15.11.2019 Трансплантация проведена неделю назад. Пока еще состояние тяжелое, что естественно для этого периода: аплазия, боли. Ждем приживления.

31.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Марата. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Марат поступает в стационар для предтрансплантационного обследования; пересадка ориентировочно состоится через две недели.

25.10.2019 Марат лечится от острого миелобластного лейкоза в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва, мальчик заболел в апреле. Все эти месяцы Марат получал блоки химиотерапии, скоро ему предстоит трансплантация костного мозга, донором станет папа. Для подготовки к пересадке необходимо несколько препаратов: «Актемра», «Бартизар» и «Тепадина». Лекарства обойдутся в 258 000 рублей.