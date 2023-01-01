27.03.2020 Вова выписан! Все неплохо.

14.02.2020 Для борьбы с осложнением трансплантации (посттрансплантационным лимфопролиферативным заболеванием) Вова получает препарат «Ацеллбия», переносит удовлетворительно.

05.02.2020 Три месяца после повторной трансплантации. Пока еще есть инфекции (в том числе цитомегаловирус) и риск иммунных осложнений. Ведется динамическое наблюдение.

09.01.2020 У Вовы пока еще сохраняется низкий иммунитет после трансплантации и цитомегаловирусная инфекция. Нужно внутривенное введение иммуноглобулинов.

04.12.2019 27-й день после повторной трансплантации. Трансплантат функционирует, но нужны лекарства для профилактики инфекций.

28.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Вовы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Вова скоро переводится в трансплантационное отделение, если все будет по плану. Он перенес простуду, в остальном все нормально.

25.10.2019 У Вовы первичный иммунодефицит, частые простудные заболевания его беспокоили с первых месяцев жизни. Сейчас мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва: он уже перенес одну трансплантацию костного мозга, но трансплантат не прижился. Скоро Вове предстоит повторная пересадка. Для проведения кондиционирования Вове нужны препараты «Актемра» и «Тимоглобулин», а еще нужно лекарство «Неостим» для стимуляции выработки лейкоцитов. В общей сложности, собрать необходимо 232 000 рублей.