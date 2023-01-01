09.12.2020 Тимур выписан.

18.03.2020 Ремиссия сохраняется. На апрель назначена трансплантация костного мозга.

15.02.2020 После CAR T-клеточной терапии сохраняется полная ремиссия по лейкозу, серьезных осложнений сейчас нет. Результаты анализов нормальные. Переливания крови не нужны. Выписывается под наблюдение врачей по месту жительства.

06.02.2020 Тимур переведен в стационар кратковременного лечения, состояние стабильное. Сейчас очередное обследование для подтверждения статуса ремиссии.

10.01.2020 Состояние стабилизировалось. Благодаря клеточной терапии Тимур в ремиссии.

22.12.2019 У Тимура, несмотря на лекарственную профилактику, серьезное осложнение клеточной терапии — синдром выброса цитокинов. Мальчик переведен в отделение реанимации.

28.11.2019 Рассматривается возможность проведения CAR-T клеточной терапии, сейчас Тимур обследуется. Состояние стабильное.

18.11.2019 Тимур получил курс «Блинцито». Пока еще остается минимальная остаточная болезнь, поэтому сейчас врачи обдумывают дальнейшие варианты лечения.

31.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Тимура. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

29.10.209 Зрители канала «ТВ Центр» перечислили на лечение Тимура 1 561 527 рублей. Большое спасибо! Сбор средств продолжается.

28.10.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Тимура вышел сюжет.

27.10.2019 Тимур лечился в Кирове. Но ремиссия у мальчика не наступила в положенный срок, случай оказался сложный, и Тимур стал пациентом Центра детской гематологии. Стандартная при данном виде лейкоза терапия Тимуру не помогает, поэтому врачи назначили мальчику современный противоопухолевый препарат «Блинцито», после которого предстоит трансплантация костного мозга. Курс лечения «Блинцито» для Тимура обойдется в 1 600 000 рублей.