Сначала Вике нужно снова выйти в ремиссию. С этим должна помочь терапия с новейшим противоопухолевым препаратом «Биспонса». По мнению лечащего врача именно он поможет перейти к следующему этапу лечения — трансплантации костного мозга. Это очень дорогостоящий препарат, стоимость одного флакона — 741 379 рублей.