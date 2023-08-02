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Вика Максимова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородВладимир
Возраст9 лет
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В июле у Вики случился рецидив лейкоза. Девочка предстоит повторная пересадка костного мозга.

Ход лечения

04.10.2023

Благодаря терапии Вика вышла в ремиссию. Теперь предстоит трансплантация от мамы, через несколько дней Вику переводят в трансплантационное отделение.

16.08.2023

Средства собраны, спасибо!

У Вики очень необычное течение лейкоза, поэтому терапию приходится подбирать индивидуально. Так что решение о трансплантации и дальнейшем лечении будет принято после контрольного обследования по завершении иммунотерапии.

02.08.2023

Сначала Вике нужно снова выйти в ремиссию. С этим должна помочь терапия с новейшим противоопухолевым препаратом «Биспонса». По мнению лечащего врача именно он поможет перейти к следующему этапу лечения — трансплантации костного мозга. Это очень дорогостоящий препарат, стоимость одного флакона — 741 379 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Вике

16.08.23
1 000 ₽
16.08.23
150 ₽
16.08.23
128 000 ₽
16.08.23
33 930 ₽
16.08.23
101 ₽
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