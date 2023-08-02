Ход лечения
04.10.2023
Благодаря терапии Вика вышла в ремиссию. Теперь предстоит трансплантация от мамы, через несколько дней Вику переводят в трансплантационное отделение.
16.08.2023
Средства собраны, спасибо!
У Вики очень необычное течение лейкоза, поэтому терапию приходится подбирать индивидуально. Так что решение о трансплантации и дальнейшем лечении будет принято после контрольного обследования по завершении иммунотерапии.
02.08.2023
Сначала Вике нужно снова выйти в ремиссию. С этим должна помочь терапия с новейшим противоопухолевым препаратом «Биспонса». По мнению лечащего врача именно он поможет перейти к следующему этапу лечения — трансплантации костного мозга. Это очень дорогостоящий препарат, стоимость одного флакона — 741 379 рублей.
Ваша помощь Вике
|1 000 ₽
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