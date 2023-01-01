11.02.2020 После выписки из стационара Ваня по рекомендации врачей оставался в Санкт-Петербурге, периодически проходя проверки в амбулаторном режиме. 31 января он был госпитализирован в клинику с проявлениями реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), прошел необходимое лечение и быстро восстановился. На сегодняшний день он остается в Петербурге, анализы хорошие, но пока нужно наблюдение лечащих врачей. С целью профилактики осложнений Ване показан препарат «Ноксафил» на два курса. Ваня чувствует себя хорошо и мечтает скорее поехать домой.

03.01.2020 Трансплантация проведена 19 декабря. Первые дни у Вани были очень тяжелыми, с сильными болями, Ваня похудел на 7 килограммов. Сейчас со значительной частью проблем удалось справиться, показатели крови почти пришли в норму, температура нормальная. воспалительный процесс побежден. Восстановление продолжается.

25.11.2019 Ваня переведен в Санкт-Петербург: миелодиспластический синдром, как это нередко бывает, трансформировался в лейкоз, и трансплантация костного мозга нужна довольно срочно. В качестве возможного донора рассматривается мама.

11.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

07.11.2019 Ваня поступил в Боткинскую больницу в октябре, у юноши миелодиспластический синдром. Он уже начал лечение и сейчас нуждается в антибиотике сопроводительной терапии «Меронем», который поможет ему справиться с некоторыми осложнениями. Лекарство для Вани обойдется в 258 000 рублей.