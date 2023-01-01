14.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана.

Никита прооперирован в два этапа: эмболизация сосудов, питающих опухоль, и собственно удаление ангиофибромы. Состояние удовлетворительное. Раз в полгода нужно будет проходить контрольные обследования.

08.10.2020 Спустя почти год после операции Никита вернулся в Центр им. Н.Н. Бурденко с рецидивом ангиофибромы. Мальчик нуждается в повторной эндоскопической эндоназальной операции, которая, как и первая, не входит в квоту. Лечение Никиты обойдется в 500 000 рублей. Мы просим вас снова поддержать мальчика и помочь с оплатой операции.

21.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Никита перенес двухэтапную операцию и выписался. Как и предполагалось, у мальчика ангиофиброма носоглотки — доброкачественная, но довольно сложная в лечении опухоль. Через месяц — на контроль.

07.11.2019 Первые признаки болезни Никита заметил полгода назад: стал плохо дышать нос, случались носовые кровотечения. Компьютерная томография выявила опухоль носоглотки и основания черепа. Мальчику нужна срочная операция. Ее можно сделать в Институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, но в квоту она не входит. Стоимость операции 550 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Никиты.