26.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Кости. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Костя прооперирован и выписан. Все прошло нормально. Через месяц - на контроль.

07.11.2019 У Кости доброкачественная опухоль носоглотки и основания черепа. Последние полтора года юношу беспокоили регулярные кровотечения из носа. Стал хуже видеть правый глаз. Из-за роста опухоли юноше стало тяжело дышать. В октябре Костю осмотрели врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и сказали, что ему показана микрохирургическая операция по удалению опухоли. Но Костя не является гражданином России, поэтому эту операцию в НМИЦ нейрохирургии его семья должна оплачивать самостоятельно. За нее необходимо заплатить 550 000 рублей.