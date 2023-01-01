22.11.2019 Катя прошла лечение на аппарате TRUEBEAM и выписалась. Все прошло нормально, результаты контрольной МРТ хорошие. Через месяц - на контроль.

15.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Кати. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

07.11.2019 У Кати опухоль головного мозга — герминома. Год назад она начала жаловаться на головную боль, а потом стала хуже видеть. Девушка уже прошла три курса химиотерапии, также ей сделали операцию по удалению опухоли. Сейчас ей рекомендована лучевая терапия в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, но квот на ее проведение в больнице уже нет. За эту процедуру многодетной семье Кати необходимо заплатить 280 000 рублей. Мы просим вас поддержать девушку.