04.12.2019 Примерно через неделю Насте предстоит выписка. Она получила полный курс терапии «Тимоглобулином»; по словам доктора, результат проведенной терапии удовлетворительный.

15.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Настя получает лечение по протоколу для апластической анемии.

12.11.2019 Апластическую анемию у Насти обнаружили совсем недавно. Девушка уже начала лечение в НМИЦ гематологии. Сейчас Настя нуждается в иммуносупрессивной терапии препаратом «Тимоглобулин». Лекарство обойдется в 282 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Насти.