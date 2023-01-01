Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Настя Решетняк

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Белгород
Возраст22 года
Поделиться:

04.12.2019 Примерно через неделю Насте предстоит выписка. Она получила полный курс терапии «Тимоглобулином»; по словам доктора, результат проведенной терапии удовлетворительный.

15.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Настя получает лечение по протоколу для апластической анемии.

12.11.2019 Апластическую анемию у Насти обнаружили совсем недавно. Девушка уже начала лечение в НМИЦ гематологии. Сейчас Настя нуждается в иммуносупрессивной терапии препаратом «Тимоглобулин». Лекарство обойдется в 282 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Насти.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari