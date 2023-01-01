04.12.2020 Вчера умерла Настя Алиева.

Настя лечилась целый год. С самого начала было ясно, что девушка больна очень тяжело: альвеолярная рабдомиосаркома зачастую плохо поддается химиотерапии, к тому же расположение опухоли у Насти было одно из самых сложных. Но Настя боролась, рядом с ней боролась и ее мама. Врачи сменили несколько режимов терапии. И до последнего месяца оставалась надежда, что какой-то из них поможет.

Настя была единственным ребенком в семье. Красивая, яркая, талантливая, она очень хотела дожить до тепла, до весны, а лучше — до лета...

Светлая память. Сил родителям.

01.04.2020 Настя завершила лучевую терапию, ей также провели восьмой блок химиотерапии. Состояние стабильное, терапия плановая.

02.03.2020 Настя получила курс терапии с «Этопозидом», на завтра планируется начало очередного курса. Состояние стабильное, видимых очагов инфекций не наблюдается, кроветворение восстановилось после предшествующего курса.

15.01.2020 По решению врачей Настя будет получать дальнейшую химиотерапию без «Космегена», поэтому лекарство будет переведено на другого ребенка. Насте нужен препарат «Этопозид». Сейчас состояние стабильное, без видимых очагов инфекций.

15.12.2019 Продолжается химиотерапия. Состояние стабильное. Видимых очагов инфекций нет. С 27 декабря начнется очередной блок химиотерапии с препаратом «Космеген».

18.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана.

Настя переведена для дальнейшего лечения в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва. Состояние стабильное, по инфекциям улучшение, для противоопухолевой терапии девочке нужен препарат «Эпирубицин».

12.11.2019 Настя с октября лечится в Московском областном онкологическом диспансере от рабдомиосаркомы. Девочка получает химиотерапию, и на фоне лечения у нее появилась грибково-бактериальная инфекция. Справиться с ней поможет противогрибковый препарат «Кансидас», он обойдется в 304 000 рублей.