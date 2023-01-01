24.01.2020 Огромное и совершенно неожиданное горе: позавчера вечером в реанимации МООД умер Егор Макаров. Умер тогда, когда казалось, что самый острый момент уже позади: опасные инфекции были побеждены, мальчик чувствовал себя нормально, получал плановую терапию. Но случилось внезапное осложнение, которое невозможно было предсказать, — тромбоэмболия легочной артерии. Врачи немедленно подключили самую интенсивную терапию, но через уже час все было кончено.

Егор был единственным ребенком в семье. Он интересовался математикой, хотел стать программистом и любил животных. Лейкоз у мальчика возник не «на пустом месте»: на первом году жизни Егор перенес другое опасное заболевание, нейробластому. Тогда удалось вылечиться, и сейчас тоже была твердая надежда на то, что болезнь удастся победить...

Светлая память. Сил родителям.

10.01.2020 В середине январских праздников Егора отпустили домой — благодаря комплексной терапии побеждены сепсис и все инфекции. Сегодня мальчик приезжал на проверку анализов — все в норме, и это значит, что скоро будут проводить очередной блок химиотерапии.

23.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Егор продолжает бороться с инфекциями, после очередного курса терапии упали анализы. Волонтеры стараются радовать его через настольные игры, наборы для творчества, украшение палаты к Новому Году.

12.12.2019 Анализы у Егора хорошие, продолжает лечение в стационаре МООД. На фоне второго блока химиотерапии у мальчика развилась двусторонняя пневмония. Для лечения необходимы препараты «Колистин» (в нем же нуждается еще один пациент) и Иммуноглобулин Сигардис общей стоимостью 358 000 рублей.

20.11.2019 Егор продолжает лечение. Ему показан прием препарата «Вориконазол» для профилактики грибковых инфекций и анализ на минимальную остаточную болезнь — для планирования дальнейшей терапии.

15.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

12.11.2019 У Егора острый миелобластный лейкоз, мальчик лечится в Московском областном онкологическом диспансере. На фоне химиотерапии у него появилась грибково-бактериальная инфекция. Справиться с ней поможет противогрибковый препарат «Кансидас», он обойдется в 304 000 рублей.