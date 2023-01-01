30.06.2020 Артем получает «Эксиджад». Трансплантат функционирует, переливания крови сейчас не нужны. Отменен «Сидофовир» (терапия токсична, а иммунитет восстановился уже достаточно). Продолжает прочую сопроводительную терапию.

22.06.2020 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

По РТПХ и вирусам без ухудшений, но все еще надо принимать много лекарств.

18.06.2020 Сейчас состояние Артема тяжелое за счет осложнений посттрансплантационного периода. Мальчик получает противовирусную терапию. Трансплантат работает, но нужны лекарства для стимуляции выработки лейкоцитов. Также Артему необходимо продолжать терапию препаратом «Эксиджад» для вывода из организма избытка железа. Две упаковки лекарства обойдутся в 68 000 рублей.

13.04.2020 Сейчас нет проявлений хронической реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и видимых очагов инфекции. Трансплантат функционирует.

26.03.2020 У Артема после трансплантации возникло много осложнений, но сейчас на фоне лекарств стало лучше: исчезли проявления РТПХ и иммунного разрушения клеток крови. Продолжается противовирусная, противогрибковая и иммуносупрессивная терапия.

10.03.2020 Из проблем — по-прежнему РТПХ и вирусные инфекции. Состояние стабильное, температура нормальная, но нужна серьезная терапия.

21.02.2020 Состояние более или менее стабильное, тяжелых осложнений сейчас нет. Продолжается терапия «Фоскавиром». В связи с комплексом проблем, которые привели к недостаточной функции трансплантата, принято решение провести доливку донорских клеток, ориентировочно в марте.

29.01.2020 Артем получает также препарат «Эксиджад» для лечения перегрузки железом.

09.01.2020 Состояние ребенка стабильное, не лихорадит. Проведено переливание тромбоцитов. Для лечения вирусных инфекций применяются «Фоскавир» и «Сидофовир».

20.12.2019 У Артема есть посттрансплантационные осложнения: хроническая кожная РТПХ, цитомегаловирусная инфекция, а также некоторые сосудистые проблемы (с улучшением).

22.11.2019 Состояние Артема все еще тяжелое из-за многочисленных осложнений. Артем слабый, вялый, все время хочет спать. Для проведения иммуносупрессивной терапии необходим препарат «Актемра».

14.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Артема. Благодаря зрителям канала «ТВ Центр» за один день на его лечение было перечислено 3 216 468 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

У Артема стабилизация РТПХ, нормальная температура, признаков лейкоза нет, борьба с вирусными осложнениями продолжается.

13.11.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Артема вышел сюжет.

12.11.2019 У Артема острый лимфобластный лейкоз, и такая его разновидность, при которой без трансплантации костного мозга было не обойтись. Иначе возрастала вероятность рецидива. На пересадку Артем приехал в Центр детской гематологии, она была уже год назад, донором стал папа. Но Артема до сих пор преследуют частые осложнения. Вот и сейчас для борьбы с вирусными инфекциями Артем нуждается в зарубежных препаратах «Фоскавир», а также «Сидофовир» и «Пробенецид». Привычные лекарства больше не помогают, поэтому врачи решили использовать современные эффективные препараты. В общей сложности, собрать необходимо 800 000 рублей.