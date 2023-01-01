11.02.2020 У Саши стабильное состояние (со слов лечащего врача). Начат второй курс адъювантной химиотерапии по протоколу. Чувствует себя сносно.

19.01.2020 Первый курс послеоперационной «химии» завершен, Саша уезжает домой до февраля.

10.01.2020 Операция по установке эндопротеза удачно прошла 19 декабря, а после операции Саше предстоит 6 курсов химиотерапии. Сейчас идет первый курс, на периоды восстановления Саша будет уезжать домой. Общее состояние мальчика нормальное, переносит лечение легче, чем вначале.

29.11.2019 Операция у Саши запланирована на 4 декабря.

15.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Саши. Благодаря зрителям Пятого канала за один день на его лечение было перечислено 9 867 182 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

14.11.2019 Сегодня на Пятом канале про Сашу вышел сюжет.

13.11.2019 У Саши опухоль левой плечевой кости. Все началось с сильных болей в руке. На рентгене врачи увидели перелом и заподозрили, что у Саши может быть и новообразование. Диагноз подтвердился на компьютерной томографии: у Саши и правда опухоль, которая успела деформировать кость. Мальчик приехал на лечение в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, ему провели несколько курсов химиотерапии. В скором времени мальчику предстоит пройти через еще один ответственный этап лечения: операцию по удалению опухоли.

Когда-то такая операция неизбежно означала ампутацию конечности и последующую тяжелую инвалидность больного. Но в последние десятилетия все чаще применяется эндопротезирование — замена пораженных участков костей и соседних суставов искусственными конструкциями.

Стоимость современного онкологического эндопротеза, необходимого Саше, выходит за рамки квоты. Нужно оплатить 1 650 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Саши.