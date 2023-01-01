02.03.2020 Состояние мальчика стабильное. Несколько снижена выработка лейкоцитов, поэтому периодически нужна стимуляция с использованием факторов роста (Г-КСФ). Достоверных признаков реакции «трансплантат против хозяина» не выявлено. Видимых очагов инфекции также нет.

06.02.2020 Прошло после месяца после трансплантации. Переливания гранулоцитов и тромбоцитов уже не нужны, есть приживление. Были некоторые проблемы (повышенное давление, умеренная печеночная недостаточность), но в целом все планово — ситуация совсем не такая угрожающая, какой была еще два месяца назад.

10.01.2020 В последний день старого года Валере были введены донорские клетки. Пока еще длится ранний период после трансплантации, поэтому состояние тяжелое, но стабильное, по инфекциям улучшение. Переливания гранулоцитов сейчас не нужны.

26.12.2019 По инфекциям улучшение. У Валеры есть родственный полностью совместимый донор (сестра), вчера начато кондиционирование перед трансплантацией.

18.12.2019 Сложная ситуация с инфекциями. Валере нужны переливания гранулоцитов.

10.12.2019 У Валеры нашелся полностью совместимый родственный донор, поэтому мальчику показана трансплантация костного мозга. Он переведен в Центр детской гематологии в Москве.

20.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Валеры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Анализы будут проведены, а пока Валера для профилактики инфекций должен получать терапию препаратом «Ноксафил».

15.11.2019 У Валеры апластическая анемия, он проходит лечение дома, в детской клинической больнице Симферополя. Мальчик из большой и очень дружной семьи: у него 11 братьев и сестер. А в больнице с ним по очереди, чтобы дать друг другу отдохнуть, лежат мама и папа. Валере нужна трансплантация костного мозга, но сначала врачи должны выбрать наиболее подходящего донора для Валеры. Для этого необходимо провести специальное типирование самого мальчика и всех его братьев и сестер. Эта процедура обойдется в 228 500 рублей.