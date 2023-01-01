03.03.2020 Не стало Леши Сумарокова.

Леша заболел полгода назад. И оказалось — да, иногда бывает и так, — что его лейкоз не поддается вообще никакой терапии. Его лечили в Тюмени, лечили в Москве, вы помогли с покупкой препарата «Атрианс», который, как все рассчитывали, должен был помочь мальчику... Не помог.

Леша был старшим ребенком в семье. Он любил школу и спорт, был общительным и заботливым.

Светлая память.

17.01.2020 На фоне низкого уровня лейкоцитов повысилась температура, нужен антибиотик «Меронем».

10.01.2020 Алеша получил уже два блока с препаратом «Атрианс». Но лечение идет непросто.

09.12.2019 У Леши падают анализы крови, поэтому следующий блок с «Атриансом» отложен до восстановления кроветворения.

25.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Леши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

18.11.2019 Леша лечится от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице с августа. Особых осложнений у мальчика нет, но он не ответил на стандартную химиотерапию и в нужный день не вышел в ремиссию. Для проведения следующего блока Леше нужен другой противоопухолевый препарат — «Атрианс». Ближайшие курсы для мальчика обойдутся в 390 000 рублей.