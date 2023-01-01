28.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ваня выписан домой на месяц, чувствует себя хорошо. Врачи очень надеются, что за этот срок будет достигнут достаточный ответ на терапию.

19.11.2019 У Вани апластическая анемия, в августе сначала у него на теле появились синяки, а вскоре Ваня даже попал в реанимацию. Когда мальчику стало лучше, его перевели в Российскую детскую клиническую больницу. С тех пор Ваня успел получить курс лечения, и сейчас ему можно отправиться на время домой. Дома Ване тоже понадобится получать лекарства: «Револейд», который стимулирует выработку тромбоцитов, иммунопрепарат «Сандиммун» и противогрибковый «Вориконазол». В общей сложности собрать необходимо 200 600 рублей.