04.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Егору удалили опухоль с применением видеоэндоскопических технологий. Все прошло нормально. Юноша выписан.

19.11.2019 Егора стали беспокоить сильные кровотечения из носа и боли, диагноз — ангиофиброма — ему поставили врачи Нижнего Новгорода. Егору необходима операция по удалению опухоли, ее готовы провести врачи Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Егор нуждается в микрохирургическом эндоскопическом эндоназальном удалении, и этот вид операции не входит в квоту. Для юноши операция обойдется в 550 000 рублей.