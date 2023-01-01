18.08.2020 Кирилл закончил основной курс терапии, выписан на поддержку.

10.03.2020 Кирилл продолжает лечение, особых инфекционных и токсических осложнений нет, все планово.

10.01.2020 У Кирилла лечение проходит планово, без особых токсических и инфекционных осложнений, мальчик на амбулаторной квартире.

25.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Кирилл продолжает лечение, сейчас на амбулаторной квартире, все планово, особых осложнений нет.

19.11.2019 В октябре Кирилл поступил в отделение гематологии и химиотерапии Российской детской клинической больницы на обследование и лечение. Диагноз поставлен, лечение начато. Сейчас Кириллу требуется не зарегистрированный в России препарат «Кидролаза», стоимость нескольких курсов лечения 549 000 рублей.