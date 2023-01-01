29.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Ярославы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ярослава прооперирована, признаков остаточной опухоли нет. Нужна консультация врача-онколога по поводу дальнейшего лечения. Девочка выписана в хорошем состоянии.

21.11.2019 У Ярославы рецидив опухоли головного мозга, в прошлом году девочке впервые поставили диагноз и сделали операцию. Опухоль снова начала расти, и Ярославе потребовалась повторная операция. Девочка поступила на лечение в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Ярослава — гражданка Украины, поэтому лечение в российских больницах для нее полностью платное. Необходимо заплатить 430 000 рублей.