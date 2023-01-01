09.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Лизы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Лиза успешно прооперирована, выписана. Опухоль доброкачественная, поэтому, если все будет хорошо, дальнейшее лечение не потребуется. Через два месяца надо приехать в клинику на контроль.

25.11.2019 Осенью у Лизы обнаружили опухоль головного мозга, на лечение девочка приехала в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Ей была показана операция по удалению опухоли, но все лечение для Лизы, гражданки Украины, в России платное. В общей сложности собрать необходимо 400 000 рублей.