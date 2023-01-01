24.12.2019 Саша перенес лучевую терапию на установке Novalis, выписан. Все нормально. Через полгода надо приехать на контроль.

06.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

25.11.2018 Головные боли периодически беспокоили Сашу еще с четвертого класса: в частности ему было тяжело заниматься спортом. И только в этом году врачи, к которым он снова обратился с жалобами на самочувствие, предложили сделать МРТ головного мозга. Выяснилось, что у Саши пилоидная астроцитома, доброкачественная опухоль мозга. В июле в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко юноше провели операцию. На очередном контрольном обследовании врачи обнаружили остатки образования, с которыми поможет справиться лучевая терапия. Это лечение Саши обойдется в 280 000 рублей.