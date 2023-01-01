10.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Дениса. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Денис прооперирован, выписан. Через два-три месяца надо приехать на консультацию и проверку.

25.11.2019 У Дениса доброкачественная опухоль, которая обычно возникает у мальчиков-подростков и сильно снижает качество жизни. Диагноз «ангиофиброма носоглотки и основания черепа» Денису поставили почти два года назад, тогда же провели операцию по ее удалению. Но, к сожалению, сейчас болезнь вернулась (при ангиофиброме такое бывает, ее порой трудно с первой попытки удалить полностью). Так что 16-летнему парню показана еще одна операция. Ее можно сделать в Институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, но в квоту она не входит. Стоимость операции 518 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Дениса.