|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Степаньково, Московская область
|Дата смерти
|21.08.2021
22.08.2021
Умер Сережа Харченко. У мальчика был очень тяжелый случай лейкоза. Как только врачи сумели справиться с рецидивом и завершить интенсивную часть терапии, случился очередной рецидив. Сперва оставалась надежда, что удастся провести трансплантацию костного мозга, но до нее дело не дошло: ухудшение было очень быстрым, вчера Сережа умер в реанимации Московского областного онкодиспансера.
Мы были знакомы с Сережей больше двух лет, и он рос и взрослел на наших глазах. Конечно, фонд старался помогать мальчику и с оплатой лечения, и с решением проблем, связанных с неразберихой в его документах. Это часть нашей работы. Но отношение к нему было и очень личным: к Сереже многие по-настоящему привязались и искренне переживали за этого мальчика, который умел так чудесно улыбаться.
Светлая память.
03.11.2020
К сожалению, у Сережи рецидив лейкоза с поражением ЦНС. Начата противорецидивная терапия. Уже проведено три блока, мальчик в ремиссии, переносит лечение нормально, отпущен до следующего блока домой.
17.06.2020
Все хорошо, Сережа уже во второй раз приезжает на поддерживающую терапию.
02.03.2020
Сережино лечение идет по плану, в медицинском плане все нормально, но оформление гражданства и полиса ОМС затягивается.
05.02.2020
Сережа продолжает приезжать раз в неделю с бабушкой на анализы и лечение в МООД, малыш потихоньку начинает общаться с незнакомыми и знакомыми детьми, по-прежнему улыбается всем и всегда! Через месяц должен закончится второй этап лечения, после чего они будут совсем редко приезжать в больницу на контроль и поддерживающую терапию.
27.12.2019
Сережа продолжает раз в неделю приезжать на анализы и лечение в амбуланс МООД. Все хорошо. Получил новогодние подарки, особенно обрадовался набору крупного Лего.
10.12.2019
Мы закрываем сбор средств для Сережи. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Сейчас у малыша все хорошо, он приезжает с бабушкой раз в неделю на контроль и введение химиопрепаратов. Скромный парнишка, пока боится толпы и общих игр. В конце ноября ему исполнилось три года, и «товарищи по больнице» радостно поздравили его.
25.11.2019
В июне Сережа поступил в Московский областной онкодиспансер с подозрением на острый лимфобластный лейкоз. Диагноз был поставлен сразу же, но с лечением возникли сложности: у мальчика нет российского гражданства, из-за этого терапию в МООД он может получать только платно. Откладывать лечение нельзя, мама срочно пытается оформить документы Сереже, но до конца года на лечение им понадобится 300 000 рублей. Мы открываем сбор для мальчика.