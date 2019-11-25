Умер Сережа Харченко. У мальчика был очень тяжелый случай лейкоза. Как только врачи сумели справиться с рецидивом и завершить интенсивную часть терапии, случился очередной рецидив. Сперва оставалась надежда, что удастся провести трансплантацию костного мозга, но до нее дело не дошло: ухудшение было очень быстрым, вчера Сережа умер в реанимации Московского областного онкодиспансера.

Мы были знакомы с Сережей больше двух лет, и он рос и взрослел на наших глазах. Конечно, фонд старался помогать мальчику и с оплатой лечения, и с решением проблем, связанных с неразберихой в его документах. Это часть нашей работы. Но отношение к нему было и очень личным: к Сереже многие по-настоящему привязались и искренне переживали за этого мальчика, который умел так чудесно улыбаться.

Светлая память.