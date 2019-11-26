Вчера умер Адам Эсмурзиев.

Последний год без малого мальчик жил дома. Некоторое время все было неплохо, но в апреле Адаму стало заметно хуже. Его госпитализировали, затем сумели перевести в Москву, чтобы выяснить причину ухудшения и начать лечение. Но все произошло слишком быстро. Реанимация, искусственная вентиляция легких, отказ сердца, смерть.

У Адама был синдром Дауна. Такие дети гораздо больше обычных подвержены лейкозам и хуже переносят лечение. Удалось подарить Адаму несколько лет жизни, но гораздо меньше, чем хотелось бы...

Светлая память. Сил близким.