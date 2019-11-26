|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Насыр-Корт (Республика Ингушетия)
|Дата смерти
|30.04.2021
01.05.2021
Вчера умер Адам Эсмурзиев.
Последний год без малого мальчик жил дома. Некоторое время все было неплохо, но в апреле Адаму стало заметно хуже. Его госпитализировали, затем сумели перевести в Москву, чтобы выяснить причину ухудшения и начать лечение. Но все произошло слишком быстро. Реанимация, искусственная вентиляция легких, отказ сердца, смерть.
У Адама был синдром Дауна. Такие дети гораздо больше обычных подвержены лейкозам и хуже переносят лечение. Удалось подарить Адаму несколько лет жизни, но гораздо меньше, чем хотелось бы...
Светлая память. Сил близким.
09.06.2020
Адам выписан на поддерживающую терапию.
24.03.2020
Адам получает блок R2 противорецидивного протоколِа. Состояние стабильное, температура нормальная. Из инфекционных очагов - бронхит, который уже проходит.
28.02.2020
Продолжается терапия по противорецидивному протоколу, сейчас у Адама блок R1. Сохраняются некоторые инфекционные осложнения, в том числе мукозит.
16.01.2020
После блока с «Онкаспаром» Адаму потребовалось время для восстановления показателей лейкоцитов, но сейчас противолейкозная терапия продолжена. Состояние стабильное, температура не повышена.
23.12.2019
Шестые сутки очередного блока противорецидивной терапии, Адам переносит лечение удовлетворительно. Сегодня плановое введение «Онкаспара». Терапия плановая по листу назначений, состояние стабильное, инфекционных очагов не наблюдается.
28.11.2019
Мы закрываем сбор средств для Адама. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 2 031 675 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
Адам получает противорецидивную терапию, в состав которой входит «Онкаспар». Переносит ее нормально.
27.11.2019
Сегодня на канале «ТВ Центр» про Адама вышел сюжет.
26.11.2019
В ноябре 2014 года Адам заболел острым лимфобластным лейкозом. Мальчик прошел лечение в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва, вышел в ремиссию и уехал домой. Но летом 2019 болезнь вернулась, и с осени Адам снова в Москве. Для лечения ему нужен «Онкаспар», но сейчас этого препарата нет в больницах, так как он ушел на «перерегистрацию» и теперь нужно покупать не зарегистрированную в России форму. Стоимость лекарства 1 467 000 рублей.