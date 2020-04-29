27.05.2020 Вероника планово поступила в клинику на очередной этап терапии — реиндукцию.

08.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Ники. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Вероника выписывается. Все хорошо.

29.04.2020 Вероника продолжает лечиться, ей показана терапия противоопухолевым препаратом «Кидролаза». В лекарстве нуждаются и другие дети, проходящие лечение в Центре детской гематологии. Стоимость лекарств 626 000 рублей.

03.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Ники. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Вероника вовремя вышла в ремиссию, находится в стационаре кратковременного лечения, проходит третий этап терапии консолидации. Все нормально.

29.11.2019 В мае Вероника заболела ОРВИ. Болезнь протекала так тяжело, что девочку пришлось госпитализировать в Республиканскую детскую клиническую больницу в Саранске. В ходе обследования врачи обнаружили острый лимфобластный лейкоз и направили Нику в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас девочка проходит курсы химиотерапии. Лечение идет по плану, но одним из побочных его эффектов является сильная тошнота. Бороться с ней Нике поможет противорвотный препарат «Авомит». Также в нем нуждаются и другие пациенты. Всего собрать необходимо 403 000 рублей.