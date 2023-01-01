09.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Валерии. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Лера хорошо перенесла лечения на аппарате «Кибер-нож» и выписалась. В целом сейчас самочувствие неплохое. Теперь каждые три-четыре месяца ей предстоят проверки.

29.11.2019 В августе Валерия, которая жаловалась на головные боли, приехала в Москву, в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, для уточнения диагноза и дальнейшего лечения. Врачи обнаружили менингиому (опухоль головного мозга, обычно имеющую доброкачественный характер). В конце лета девушку прооперировали. Послеоперационный период прошел без осложнений, но на очередном контрольном обследовании врачи обнаружили остатки образования, с которыми поможет справиться лучевая терапия. Это лечение Леры обойдется в 280 000 рублей.