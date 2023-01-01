02.07.2020 Тиграну лучше, анализы показывают отсутствие воспалительной активности. Выписывается для продолжения лечения по месту жительства.

15.06.2020 Тигран продолжает принимать «Котеллик». Есть проблемы с печенью, но в целом мальчик переносит лечение удовлетворительно.

27.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Тиграна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

В целом все неплохо, хотя есть некоторые проблемы из-за печеночной токсичности «Котеллика». Анализы нормальные.

25.05.2020 Состояние Тиграна стабильное, из-за рефрактерного течения заболевания с марта мальчик получает терапию препаратом «Котеллик» (кобиметиниб). Лекарство помогает, поэтому Тигран еще какое-то время должен его принимать. Сейчас Тигран нуждается в одной упаковке «Котеллика», ее стоимость 119 000 рублей.

28.02.2020 Состояние без отрицательной динамики. Видимых очагов инфекции нет.

30.01.2020 Тигран выписывается, пока на две недели. Ему намного лучше: после химиотерапии уменьшились размеры и количество очагов поражения в костях и в легких. Только все еще надо продолжать прием антибиотиков.

09.01.2020 Тигран продолжает терапию в стационаре. Состояние мальчика осложнилось двусторонним бронхитом, но на фоне антибиотиков удалось добиться улучшения.

06.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Тиграна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Тигран продолжает лечение в стационаре, в целом состояние стабильное.

04.12.2019 У Тиграна гистиоцитоз из клеток Лангерганса, диагноз мальчику поставили прошлой весной. Тигран лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, почти месяц назад у него закончилась полихимиотерапия, но до сих пор у него есть проблемы с инфекциями, в частности, с легочными. Тиграну нужен противогрибковый препарат «Ноксафил» стоимостью 204 000 рублей. В препарате нуждаются и другие пациенты отделения.