06.04.2020 Вероника завершила больничное лечение, выписалась на поддержку. Все хорошо.

20.03.2020 Видимых очагов инфекции нет, однако отмечается сохранение воспалительной активности. Продолжена антибактериальная терапия. Показатели крови восстанавливаются. Скоро предстоит контрольная пункция.

28.02.2020 Месяц назад после очередного блока химиотерапии Вероника была в аплазии, нужны были переливания крови, приходилось лечиться по поводу инфекционных эпизодов. Сейчас более или менее все в порядке. По лейкозу — ремиссия. Проведен очередной курс терапии консолидации.

16.01.2020 В декабре проведен второй курс консолидации ремиссии, на январь планируется третий. Продолжается противогрибковая терапия в полном объеме.

16.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Вероники. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Вероника продолжает лечиться «Амфолипом» в связи с грибковой инфекцией, планируется месячный курс.

06.12.2019 Вероника лечится с августа. Все началось с головокружения, плохого самочувствия, а закончилось госпитализацией и диагнозом острый миелобластный лейкоз. Кроме основного лечения по утвержденному протоколу, девочке необходимы мощные противогрибковые препараты «Амфолип» и «Ноксафил» на сумму 584 205 рублей. Дело в том, что врачи обнаружили инфекцию в легких. В этих же лекарствах нуждаются и другие дети в отделении.