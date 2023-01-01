11.02.2020 Со слов доктора, по результатам контрольного обследования у Василины подтверждена ремиссия. Терапию «Зелборафом» можно завершить.

09.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Василины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Василина сейчас на время выписана. «Зелбораф» она будет принимать еще долго, как минимум два-три месяца, а в перерывах между курсами химиотерапии сможет уезжать домой. Состояние стабильное.

08.12.2019 У Василины гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Впервые болезнь заявила о себе еще в 2014 году, когда после травмы в области глаза появилась припухлость. За этим последовали обследования, химиотерапия, ремиссия и возвращение болезни. Повторная стандартная химиотерапия оказалось недостаточно эффективной, и Василине была назначена терапия противоопухолевым средством «Зелбораф», которое часто очень хорошо помогает при ее диагнозе. Сейчас для его покупки требуется 109 000 рублей.