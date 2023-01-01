22.04.2020 Все стабильно. Продолжается плановая терапия, ведется наблюдение.

19.03.2020 Почти два месяца после трансплантации. Видимых проблем нет.

26.02.2020 Вася в ремиссии, костный мозг прижился. Из проблем — подъемы температуры, а также вялость и слабость, которые, возможно, являются побочными эффектами облучения, полученного в ходе кондиционирования.

23.01.2020 Васе введены донорские клетки. Состояние стабильное, переливания крови сейчас не нужны. Ждем восстановления.

18.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Васи. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Продолжается химиотерапия, блок HR(2). Состояние стабильное, температура нормальная. Вася скоро будет готовиться к трансплантации. Донором должен стать папа мальчика.

09.12.2019 Вася лечится от острого лимфобластного лейкоза в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Он уже прошел несколько блоков химиотерапии, но возникли тяжелые грибковые осложнения. Чтобы справиться с ними, мальчику необходим эффективный дорогостоящий противогрибковый препарат «Микамин». В этом же лекарстве нуждаются и другие дети в отделении. Необходимая сумма — 665 300 рублей.