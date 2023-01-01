15.01.2020 Признаков опухоли нет, Алена выписана. Ждем на проверку через три месяца.

11.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Алены. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Алена планово проходит терапию, в целом все неплохо.

09.12.2019 В октябре Алена приехала на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. У девочки диагностирована лимфома Беркитта. Алена уже прошла три курса химиотерапии, опухоль постепенно уменьшается в размерах. Сейчас девочка нуждается в противорвотном препарате «Зофран». Лекарство необходимо и другим детям, которые лечатся в больнице. В общей сложности собрать необходимо 247 500 рублей.