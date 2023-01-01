23.01.2020 Почти два месяца после трансплантации. Саша уже вернулся из трансплантационного отделения в отделение иммунологии. Температура нормальная. Принимает антибиотики. Продолжено динамическое наблюдение и плановая терапия.

09.01.2020 Прошло почти полтора месяца после пересадки. Трансплантат функционирует, лекарственная стимуляция и переливания крови уже не нужны. Из возможных видимых очагов инфекции есть насморк и бронхит.

13.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

10.12.2019 Проблемы со здоровьем у Саши практически с рождения, в 2015 году он стал пациентом Центра детской гематологии им. Димы Рогачева, когда у него обнаружили первичный иммунодефицит. Все эти годы мальчик получал необходимую терапию, но сейчас для полного выздоровления ему необходима трансплантация костного мозга. Саша сейчас в отделении ТКМ, пересадка прошла уже в конце ноября. Мальчик в аплазии кроветворения, и из-за риска тяжелых инфекционных и герпетических осложнений ему необходимы антибиотик «Тазоцин» и противовирусное лекарство «Зовиракс». В лекарствах нуждаются и другие пациенты отделения. Всего необходимо собрать 282 000 рублей.